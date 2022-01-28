Коронавірус: ще понад 81 тисяча людей зробили щеплення в Україні

В Україні минулої доби зробили 81 098 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

« Першу дозу отримали 28 185 людей, другу дозу – 27 228 людей, додаткову дозу отримали 705 людей, бустерну дозу – 24 980 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей.

Загалом в Україні проведено понад 30 млн щеплень.