Коронавірус: ще понад 78 тисяч людей зробили щеплення в Україні

В Україні минулої доби зробили 78 564 щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 27 672 людини, другу дозу – 23 712 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 26 444 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей, з них отримали першу дозу – 15 306 057 людей, отримали дві дози – 14 600 434 людини, отримали додаткову дозу – 16 362 людини, бустерну дозу – 322 543 людини.

Загалом в Україні проведено понад 30 млн щеплень.