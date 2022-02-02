Коронавірус: ще понад 74 тисячі людей зробили щеплення в Україні

В Україні минулої доби зробили 74 592 щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей.

Загалом в Україні проведено понад 30,4 млн щеплень.