Коронавірус: понад 31 млн щеплень зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії

Понад 31 мільйон щеплень зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«За добу 11 лютого в Україні 74 038 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей.