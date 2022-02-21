Коронавірус: понад 17 тисяч щеплень зроблено в Україні минулої доби

В Україні за добу 20 лютого проти COVID-19 вакцинували 17 172 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей.

Загалом в Україні проведено понад 31 млн щеплень.