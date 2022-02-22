Коронавірус: понад 56 тисяч щеплень зроблено в Україні минулої доби

В Україні за добу 21 лютого проти COVID-19 вакцинували 56 726 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 15 443 людини, другу дозу – 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 людей, бустерну дозу – 14 906 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 695 806 людей, з них отримали першу дозу – 15 695 804 людини, отримали дві дози – 15 148 026 людей, отримали додаткову дозу – 26 860 людей, бустерну дозу – 683 414 людей.

Загалом в Україні проведено понад 31,5 млн щеплень.