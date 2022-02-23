Коронавірус: майже 63 тисячі щеплень зроблено в Україні минулої доби

В Україні за добу 22 лютого проти COVID-19 вакцинували 62 935 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей.

Загалом в Україні проведено понад 31,6 млн щеплень.