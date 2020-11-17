Третина нещасних випадків на виробництві пов’язана з інфікуванням COVID-19 – Фонд соцстрахування

За дев’ять місяців від початку поточного року в Україні 3 851 людина потерпілоа внаслідок нещасних випадків під час виконання своїх професійних обов’язків, з них медичних та інших працівників з діагнозом COVID-19 – 1 167 або 30,3% від усіх потерпілих. Про це повідомила пресслужба Фонду соціального страхування України.

«Смертельно було травмовано 253 особи, крім того, внаслідок інфікування SARS-CoV-2 померли 26 працівників. Найбільша кількість нещасних випадків у звітному періоді зареєстрована Фондом у серпні і вересні та має динаміку до зростання у зв’язку з поширенням пандемії. Так, у серпні рівень виробничого травматизму склав 660 потерпілих, враховуючи хворих на гостре професійне захворювання на COVID-19 (що становить 17,1% від загальної кількості травмованих за 9 місяців), у вересні – 737 потерпілих (19,1% від загальної кількості)», – йдеться в повідомленні.

За даними фонду, у розрізі регіонів найбільше страхових нещасних випадків сталось у Дніпропетровській області – 531 та в Києві – 406.

За весь час пандемії в Україні захворіли 557 657 людей, одужали – 250 983. Померли від COVID-19 9 856 людей.