Пандемія COVID-19 загострила проблеми ромів в Україні – омбудсмен

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 загострила проблеми ромів, що проживають в Україні, заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«В умовах поширення коронавірусної інфекції проблеми, з якими стикаються роми в усіх сферах суспільного життя, ще більш загострилися, їхні права порушуються. Порушується їхнє право на доступ до інформації... Для багатьох ромських сімей перешкодою для отримання актуальної та достовірної інформації про COVID-19 стала відсутність доступу до телебачення та мережі інтернет», – сказала Денісова під час спеціальної доповіді «Вплив пандемії COVID-19 на ромську громаду в Україні».

За її словами, для більшості ромського населення Закарпатської області доступ до інформації про коронавірусну хвороби виявився неможливим також і через неволодіння українською мовою.

«Очікування особливої ролі сімейних лікарів із інформування ромів про «корону» не справдилося», – додала Денісова.

Найбільш незахищеними перед загрозою швидкого поширення коронавірусної інфекції, каже Денісова, стали роми, які проживають у стихійних поселеннях, де відсутні централізовані енерго-, тепло-, водопостачання і каналізація.

«Правила карантинного режиму у зв'язку з COVID-19 там не дотримуються, а значна більшість ромських сімей через тотальну бідність не в змозі забезпечити себе засобами індивідуального захисту і гігієни, продуктами харчування та медикаментами», – вказала омбудсмен.

За її словами, відсутність у майже 10% від загальної кількості ромів документів, що засвідчують особу, позбавляє їх можливості доступу до базових послуг у сферах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту і працевлаштування, зокрема вони не можуть укласти договори з сімейними лікарями.

За даними міжнародних та громадських організацій, в Україні проживають від 200 до 400 тисяч ромів, тоді як, відповідно до Всеукраїнського перепису населення 2001 року, – лише 47,6 тисяч.