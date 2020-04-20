У Збройних силах повідомили нові дані про зараження коронавірусом

У Збройних силах України повідомили нові дані про зараження в лавах ЗСУ новим коронавірусом.

Як мовиться в повідомленні командування Медичних сил ЗСУ, оприлюдненому в фейсбуці о 15:06 за Києвом, підтверджено захворювання ще в 4 військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова, які з 8 квітня перебували під наглядом медичної служби на обсервації в ізоляторі військового інституту у зв’язку з контактуванням із хворою особою.

Ідеться про те, що один із курсантів інституту контактував із матір’ю, в якої діагностували коронавірусне захворювання. Через це того курсанта разом із групою з 27 контактних із ним осіб ізолювали. Пізніше в курсанта теж виявили коронавірус, його шпиталізували. Тепер же, через нинішній результат тестування, термін обсервації всій цій групі військовослужбовців продовжили.

Раніше 20 квітня командування Медичних сил ЗСУ повідомляло, що станом на 7-у годину 20 квітня в Збройних силах України було зареєстровано 35 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, із них 2 людини одужали і є 2 летальні випадки.

При цьому за попередню добу на той час у ЗСУ було зареєстровано 3 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Кількість хворих на COVID-19 загалом в Україні станом на ранок 20 квітня становила 5 710 осіб, із них 151 людина померла, 359 одужали.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 432 092 випадки коронавірусного захворювання, з них 166 794 людини від нього померли, 636 929 уже видужали.