За 2,5 роки за корупцію засудили 2 765 людей – ГПУ

За 2,5 роки за корупційні злочини засудили 2 765 людей, йдеться у звіті Генеральної прокуратури України за червень 2016 – грудень 2018 року.

Згідно з документом, за цей час правоохоронці виявили 22 052 корупційні правопорушення, 5 471 провадження направили до суду.

У ГПУ стверджують, що серед службових осіб до відповідальності за корупційні злочини притягли 6 198 людей, найбільше – 612 – з поліції.

За результатами 2018 року в «Індексі сприйняття корупції» від організації Transparency International Україна ​отримала 32 бали та посіла 120 місце серед 180 країн. У 2017 році Україна мала 30 балів й 130-е місце