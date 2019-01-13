У Львівській області на хабарі затримали директора підприємства – поліція

На Львівщині затримали директора підприємства, який намагався дати правоохоронцям хабар у розмірі 2 тисячі американських доларів, щоб уникнути відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, повідомляє прес-служба Національної поліції області.

В інформації зазначено, що затримано керівника одного з підприємств, який намагався дати хабар працівникам Управління захисту економіки у Львівській області, щоб він і його дружина уникли відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, виділених для капітального ремонту автодороги в області.

«За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропонування або надання неправомірної вигоди посадовій особі) КК України», – зазначили у відомстві.

Порушнику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до шести років зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів та з можливою конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.