НАСА повідомила про завершення роботи космічного телескопа «Кеплер»

Космічна обсерваторія «Кеплер», яка стартувала з Землі в 2009 році для пошуку планет за межами Сонячної системи, припинила свою роботу. Про це 30 жовтня повідомила Національна аерокосмічна адміністрація США (НАСА).

Через дев’ять років роботи в космосі у телескопа закінчилося паливо.

Телескоп «Кеплер» мав завдання шукати екзопланети – планети, розташовані за межами Сонячної системи. Телескоп виявив і підтвердив існування 2681 екзопланети, ще більша кількість об’єктів, виявлених з його допомогою, можуть бути планетами, але вимагають додаткового вивчення.

На заміну «Кеплеру» в квітні 2018 року НАСА запустила телескоп ТЕСС.