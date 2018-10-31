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31 Жовтень 2018, Київ 08:28
Новини | Суспільство

НАСА повідомила про завершення роботи космічного телескопа «Кеплер»

Телескоп «Кеплер»

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Космічна обсерваторія «Кеплер», яка стартувала з Землі в 2009 році для пошуку планет за межами Сонячної системи, припинила свою роботу. Про це 30 жовтня повідомила Національна аерокосмічна адміністрація США (НАСА).

Через дев’ять років роботи в космосі у телескопа закінчилося паливо.

Телескоп «Кеплер» мав завдання шукати екзопланети – планети, розташовані за межами Сонячної системи. Телескоп виявив і підтвердив існування 2681 екзопланети, ще більша кількість об’єктів, виявлених з його допомогою, можуть бути планетами, але вимагають додаткового вивчення.

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На заміну «Кеплеру» в квітні 2018 року НАСА запустила телескоп ТЕСС.

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