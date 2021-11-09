Екіпаж із чотирьох астронавтів повернувся на Землю після шести місяців на МКС

Капсула SpaceX з чотирма астронавтами повернулася назад на Землю з Міжнародної космічної станції (МКС), успішно приземлившись в Мексиканській затоці біля узбережжя Флориди.

Екіпаж із двох американців, француза та японця приводнився 8 листопада приблизно через вісім годин після виходу з орбітальної космічної лабораторії та початку зворотного польоту на Землю.

Четверо астронавтів були на МКС із 24 квітня в рамках місії, що отримала назву Crew-2. Вони провели сотні експериментів та допомогли модернізувати сонячні панелі станції, повідомляє NASA.

Астронавти повернулися в капсулі SpaceX Crew Dragon, яка летіла в основному автономно, але туалет на борту космічного корабля був зламаний, а це означало, що чотири астронавти були змушені одягти підгузки, повертаючись на Землю.

Запуск наступної групи астронавтів, які вирушать на МКС, запланований на 10 листопада. До того часу на МКС буде всього три астронавти – двоє росіян і один американець.