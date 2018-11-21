Відбувся успішний пуск європейської ракети-носія «Вега» з українським двигуном

21 листопада з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний запуск ракети-носія Vega, двигун якої виготовлений космічними підприємствами Дніпра. Про успішний запуск ракети-носія повідомили в державному конструкторському бюро «Південне» в Дніпрі, де проектували двигун.

За даними бюро, пуск відбувся о 3.42 за київським часом. Ракета-носій успішно вивела на орбіту космічний апарат Mohammed VI-B, збудований на замовлення уряду Марокко компанією Airbus Defense and Space. Його використовуватимуть для спостереження за змінами земної поверхні, моніторингу в сільському господарстві, прогнозів погоди тощо.

Ракета-носій легкого класу Vega розроблялася спільно Європейським космічним агентством та Італійським космічним агентством. Блок маршового двигуна четвертого ступеню розробили фахівці КБ «Південне» та виготовили на заводі «Південмаш» у Дніпрі.

Уперше ракету-носій Vega було запущено 13 лютого 2012 року. Всього відбулось 13 стартів, усі успішні. Всього за 6 років роботи Vega вивела на орбіту близько трьох десятків супутників для 20 замовників по всьому світу.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!