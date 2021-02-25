У Косові здійснено напад на журналіста-розслідувача

У Косові на журналіста-розслідувача напали троє людей в масках. Інцидент стався після півночі 25 лютого, коли він повертався додому за межами столиці Приштини.

Вісар Дурічі, який працює на онлайн-портал Insajderi, розповів Радіо Свобода, що внаслідок нападу у нього зламані чотири зуби, ніс і заподіяні травми верхньої частини тіла.

«Після того, як я припаркував машину і попрямував до свого житлового будинку, на мене спочатку напав один чоловік, а потім ще двоє приєдналися до побиття мене», – сказав журналіст.

Він додав, що нападники відтягли його вбік, де немає камери спостереження.

«Це означає, що вони дуже добре знали місце, де хотіли провести цю атаку і де немає камер», – наголосив журналіст.

Поліція Косова повідомила Радіо Свобода, що розслідує справу.

За словами Дурічі, причини нападу він не знає. Журналіст писав про такі теми, як корупція, організована злочинність та релігійні групи в Косові.

Представництво ЄС у Косові повідомило твітері, що «глибоко стурбоване» нападом на журналіста, і закликало владу негайно розслідувати цей інцидент.

Чинний прем’єр-міністр Косова Авдулла Хоті назвав інцидент «посяганням на свободу слова», що «неприпустимо і карається». Він доручив поліції якомога швидше розслідувати справу.

Асоціація журналістів Косова також вимагає від судових органів якомога швидше розслідувати мотиви нападу. Асоціація додала, що проінформує місцеві і національні організації про інцидент, що може допомогти чинити тиск на поліцію, щоб вона знайшла зловмисників.