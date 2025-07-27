У Косово 54 рази поспіль депутати не змогли сформувати парламент

26 липня 2025 року у Косово завершилася остання, 54-та спроба обрання керівництва парламенту (Кувенд), але депутати знову не змогли його сформувати – навіть перед завершенням 30‑денного терміну, встановленого Конституційним судом, повідомляє албанська служба Радіо Свобода.

Депутати не змогли обрати голову парламенту та заступників, чим порушили встановлений Конституційним судом строк – 30-денний термін для завершення формування органів законодавчої влади

Суд у своєму рішенні від 24 липня запровадив тимчасову заборону на будь‑які дії депутатів, пов’язані формування парламенту. Ця заборона набуває чинності з 27 липня і триватиме до 8 серпня.

Суд підтримав запровадження тимчасового заходу, оскільки наразі розглядає дві невирішені справи щодо формування парламенту, ініційовані Демократичною партією Косова та Демократичним союзом Косова.

Громадські організації Косова за кілька годин до засідання закликали депутатів «скористатися останнім шансом для формування парламенту».

З 15 квітня парламент Косова збирався 54 рази, намагаючись сформуватися та обрати голову, але не зміг зібрати необхідну більшість у 61 голос.

«Застій» у процесі формування парламенту пов’язаний із відмовою провідних албанських партій підтримати кандидатуру руху «Самовизначення» на пост голови парламенту, Альбулену Хаджію. Відтак із 1 травня головуючий почав пропонувати таємне голосування, але проти виступають партії, які раніше були в опозиції.

На парламентських виборах у лютому переміг рух «Самовизначення», однак не здобув достатньої кількості голосів для самостійного формування нових інституцій.

Лідер Соціал-демократичної ініціативи Фатмір Лімаї, на підтримку якого найбільше розраховувало «Самовизначення», після завершення засідання заявив, що чекатиме на рішення Конституційного суду.



