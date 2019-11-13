МЗС Косова назвав російського депутата «загрозою безпеці»

Голова Міністерства закордонних справ Косова Бехджет Пацоллі заявив, що Приштина відмовиться від співпраці з депутатом Ради Федерації Росії від Тамбовської обладміністрації Олексієм Кондратьєвим, якщо він буде призначений доповідачем Парламентської асамблеї Ради Європи із переговорів між Белградом і Приштиною. Про це міністр написав у твітері.

«Він становить загрозу для національної безпеки Косова, і ми не приймемо його потенційне призначення і не будемо співпрацювати з ним. Вони повинні двічі подумати, перш ніж зробити такий крок», – написав міністр 12 листопада.

Стурбованість із приводу можливого призначення Кондратьєва висловила і голова місії Косово в Раді Європи Мімоза Ахметай.

«Людина, яка була змушена залишити Косово багато років тому через причетність до злочину, має намір повернутися», – написала вона у твітері.

Очікується, що Парламентська асамблея Ради Європи, в якій Косово має статус спостерігача, вибере нового доповідача 14 листопада.

Від 1999 по 2001 рік Олексій Кондратьєв брав участь у миротворчій місії КФОР у складі міжнародних сил під керівництвом НАТО.

Невдоволення Приштини викликане тим, що Кондратьєва підозрювали у причетності до інциденту з масовою бійкою в одному з місцевих барів у 2001 році. Після цього він був змушений залишити службу. У зв’язку з цим у Косові провели тривалий судовий процес, що закінчився на початку 2019 року. Суд у Косові не зміг довести, що Кондратьєв був причетний до злочину.