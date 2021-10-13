На півночі Косова у сутичках постраждали поліцейські та протестувальники

Кілька десятків людей постраждали у сутичках на півночі Косова під час операції косовської поліції проти порушників митного законодавства, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Премʼєр міністр Косова Альбін Курті заявив, що операцію проти порушників митного порядку провели в Приштині та в містах Печ, Звечан й Косовська Митровиця.

Сербські джерела заявили про «напад косовської спецполіції на мирне населення».

У сутичках було підпалено кілька машин, на деяких автошляхах серби розмістили барикади.

Голова Канцелярії для Косова в уряді Сербії Петар Петкович заявив про «десятки поранених й госпіталізованих».

Глава сербсько уряду Ана Брнабич закликала міжнародне півтовариство, зокрема НАТО й КФОР(Міжнародні сили з підтримки миру в Косові), «терміново відреагувати через насильство над сербами».

Президент Сербії Александар Вучич виїхав на південь країни, щоби неподалік кордону з Косовом зустрітися з представниками косовських сербів. До прикордонної зони прибули й міністр оборони Небойша Стефанович й начальник Генштабу Мілан Мойсилович.

Дані про потерпілих, як зазвичай у косовсько-сербських конфліктах, розходяться.

Представник косовської поліції в справах економічної злочинності повідомив, що закрито кілька магазинів й аптек, в яких виявлено контрабандні товари. За його словами, поліція затримала 8 порушників порядку, травм зазнали 6 поліцейських.

Незалежні телевізійні канали в Сербії уточнюють, що травм, в тому числі, від сльогінного газу, зазнали 8 сербів, одна людина – тяжкі поранення вогнепальною зброєю.