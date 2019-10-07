На позачергових виборах у Косові перемагає опозиція

На позачергових виборах у частково визнаному Косові, як випливає зі ще не повних результатів підрахунку голосів станом на 7 жовтня, перед веде досі опозиційна лівонаціоналістична партія Vetëvendosje («Самовизначення»), друге місце здобуває теж досі опозиційна правоцентристська консервативна партія «Демократична ліга Косова» (LDK).

За результатами підрахунку голосів із понад 98 відсотків дільниць, перша з них набирає понад 25,5 відсотка голосів, друга майже 25 відсотків.

Досі владна Демократична партія Косова (PDK) має наразі трохи більш як 21 відсоток.

Іще одна з партій дотеперішньої владної коаліції, «Альянс за майбутнє Косова» (AAK), яку очолює нинішній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Рамуш Харадінай, у коаліції з Соціал-демократичною партією Косова (PSD), має на двох трохи більш як 11,5 відсотка.

Явка склала понад 43 відсотки – що на кілька відсотків більше, ніж на попередніх виборах два роки тому.

Лідер партії «Самовизначення» Альбін Курті, колишній лідер студентських протестів, пообіцяв значні зміни внаслідок свого очікуваного приходу до влади і пообіцяв якнайшвидше спробувати створити коаліційний уряд разом із «Демократичною лігою Косова».

Він також заявив, що тепер для Косова «почався новий розділ» історії країни.

Кандидатка на посаду прем’єр-міністра від «Демократичної ліги Косова» Вйоса Османі заявила, що, на її думку, ці партії мають почати переговори про коаліцію.

В однопалатному парламенті Косова зі 120 місць 100 обираються на прямих виборах, ще 20 зарезервовані для представників національних меншин, із них 10 – для косовських сербів. Серед цих меншин проводять окремі вибори, зокрема, в 10 муніципалітетах із головно сербським за національністю населенням за ці 10 місць змагалися 50 кандидатів.

Позачергові вибори спричинила липнева відставка прем’єра Рамуша Харадіная, свого часу польового командира сепаратистського угруповання косовських албанців «Армія визволення Косова», яке воювало з Сербією (тоді ще Югославією) за незалежність регіону, – після того, як прокурори у справах воєнних злочинів із Гааги викликали його для допиту щодо його ролі як провідника бойовиків-сепаратистів.

Громадське невдоволення роботою трипартійної владної коаліції на чолі з Харадінаєм поліпшило шанси опозиційних партій.