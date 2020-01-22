У Косові за змову з метою вбивства президента і прем’єра засуджені 8 осіб

Суд у Косові оголосив вироки вісьмом етнічним албанцям, яких визнав винними в замаху на вбивство колишнього політика та плануванні вбивства президента та прем’єр-міністра країни у 2017 році.

https://www.evropaelire.org/a/syri-i-popullit-gjykimi-/30390785.html

Суд у Приштині 22 січня засудив чоловіків на терміни від 2 до 12 років, вказавши, що їхньою метою було «серйозно дестабілізувати або знищити політичні, економічні, конституційні чи соціальні структури» Косова.

У обвинуваченні на 70 сторінках зазначалося, що група прагнула досягти своїх цілей, вбивши нинішніх та колишніх високопосадовців, вважаючи їх зрадниками.

Вісім засуджених були частиною групи, відомої як «Народне око». Президент Хашим Тачі та суд назвали її терористичною організацією.

Один із засуджених, Мурат Джашарі, отримав 10-річний термін за замах, у результаті якого на порозі власного будинку в березні 2017 року був поранений колишній політик та відомий юрист Азем Влласі.

У списку цілей зловмисників були також Хашим Тачі, колишній прем’єр-міністр Іса Мустафа, а також релігійні лідери, бізнесмени та журналісти, повідомляє суд Приштини.

Адвокати засуджених заявили, що оскаржать вироки.