Міністр: показу мод у будівлі костьолу святого Миколая не буде

Показу мод у будівлі костьолу святого Миколая в Києві не буде, повідомив міністр культури Володимир Бородянський у Facebook.

«Показу мод у будівлі костьолу святого Миколая, який перебуває на балансі Національного будинку органної та камерної музики України – не буде. Оскільки одночасно це і Національний будинок органної та камерної музики України і діючий костьол, будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля. Усно настоятель вже надав негативну відповідь», – написав Бородянський.

Коментуючи інформацію про показ мод у будівлі святого Миколая, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцьки написав: «Показ мод у загарбаній більшовиками та досі не поверненій київській святині?»

За даними ЗМІ, показ одного з українських брендів мав відбутися в лютому.