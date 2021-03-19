Зеленський про Ліну Костенко в день уродин: «Ваші сила й талант не перестають захоплювати»

Президент України Володимир Зеленський привітав видатну поетесу сучасності Ліну Костенко з днем народження словами: «Ваші сила й талант не перестають захоплювати та надихати».

У вітанні, яке цитує Офіс президента, Зеленський вказує, що творчість Ліни Костенко «завжди сповнена любові до рідної землі та людської мудрості й правди».

Президент побажав Ліні Костенко міцного здоров’я, невичерпних джерел натхнення та віри.

Раніше сьогодні вітання поетесі висловив і мер Києва Віталій Кличко.

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Днями заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримує для номінації на Нобелівську премію з літератури у 2022 році українську поетесу Ліну Костенко.

Ліні Костенко 19 березня виповнився 91 рік. Лауреат Шевченківської премії, поетеса-шістдесятниця, почесний професор «Києво-Могилянської академії» свого часу відмовилася від звання Героя України, але у різних рейтингах відомих людей країни зазвичай посідає одне з чільних місць.

Останніми роками Ліна Костенко не з’являється не публіці, живе у Києві.

Серед найвідоміших її творів – «Берестечко», «Маруся Чурай», збiрки поезії «Вiтрила», «Проміння землі», «Сад нетанучих скульптур», прозовий роман «Записки українського самашедшого».