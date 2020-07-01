Козаки не мають права патрулювати на Мелітопольщині – поліція

Представники куреня Козацького Війська Запорізького Низового наразі не мають права патрулювати чи охороняти громадський порядок на Мелітопольщині. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

У правоохоронному органі наголосили, що громадські формування можуть залучатися до охорони громадського порядку і державного кордону лише після проходження спеціальної реєстрації та здійснювати таку діяльність винятково за участі поліції.

«На цей час громадське формування відповідно до чинного законодавства не зареєстровано. Лише після реєстрації можливе обговорення співпраці з правоохоронними органами. Діяльність таких громадських формувань відбувається лише із залученням співробітників поліції», – повідомили у відділі комунікації поліції регіону.

29 червня сайт «РА-Мелітополь» повідомив про відкриття мелітопольського куреня Козацького Війська Запорізького Низового за участі отамана Олександра Панченка. У новині йдеться про те, що представники козацької організації планують у якості «народної дружини» охороняти громадський порядок.

«Ми готуємо формування, яке як народна поліція буде виконувати функції охорони громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїздили до Криму, Почаєва, Києва, у Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах. Сьогодні ведемо перемовини з головою Новенської сільради, Бердянської прикордонної застави. Козаки, як і поліція, мають право проводити затримання і складати адмінпротоколи. У містах ми можемо охороняти громадський порядок спільно з працівниками поліції, а у селах самостійно. І непокора козакам прирівнюється до непокори поліцейському», – цитує мелітопольський сайт отамана мелітопольського куреня Козацького Війська Запорізького Низового Ігоря Лисенко.

Присутній на відкритті Мелітопольського куреня Олександр Панченко очолює Козацьке Військо Запорізьке Низове, яке з початку 2000-х співпрацювало з УПЦ МП. Також Панченко фігурує у телефонних переговорах радника президента Росії Володимира Путіна Сергія Глазьєва з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним від березня 2014 року, як людина, за допомогою якої росіяни сподівалися взяти регіон під свій контроль. Ці записи були оприлюднені у 2018 році під час судового засідання щодо державної зради експрезидента України Віктора Януковича.