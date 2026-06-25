ОГП: посадовця СБУ Козюру за держзраду засудили до довічного позбавлення волі

Шевченківський районний суд міста Києва визнав винним у державній зраді в умовах воєнного стану колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру і засудив його до довічного позбавлення волі. Про це у телеграмі повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.



За словами генпрокурора, Дмитро Козюра, якого викрили у лютому 2025 року, у своїх показах визнав роботу на ФСБ РФ за фінансову винагороду.



В Офісі генпрокурора зазначають, що полковник, кадровий офіцер СБУ, який мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом, у березні 2018 року у Відні був завербований ФСБ РФ.



За даними слідства, відтоді він був на постійному зв’язку зі своїми російськими кураторами, а для конспірації на зв’язок із представниками російських спецслужб виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто.

У відомстві стверджують, що його «активна діяльність» розпочалася в період повномасштабного вторгнення.



«В його обов’язки входило шпигування за командними пунктами СБУ та передача даних про атаки по бізнес-центрах та кількість поранених військових і цивільних. Так з 2024 по 2025 роки засуджений систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місцях дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин, службові документи, аналітичні матеріали», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі заявляють, що він передавав документи з грифом «таємно» щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, та планах збільшення ППО на цих об’єктах.

У СБУ уточнюють, що суд визнав Дмитра Козюру винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



Позиція засудженого чи його захисту публічно наразі невідома. Також невідомо, чи буде оскаржувати це рішення суду. Під час досудового розслідування повідомлялось, що він дає викривальні покази.



