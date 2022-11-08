Цього тижня запрацює новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією

Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» на українсько-румунському кордоні почне працювати цього тижня, повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

«Проїзд буде дозволений для легкових автомобілів і порожніх вантажівок. Цей пункт пропуску має розвантажити єдиний діючий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні «Порубне – Сірет», – розповіли у міністерстві.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков каже: спершу буде здійснюватись пропуск лише порожніх вантажівок, а наступним етапом стане дозвіл на проїзд транспорту з експортом.

«Це стане можливим після завершення робіт з румунського боку», – додав міністр.

Домовленість про зведення пункту пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» було досягнуто ще 2015 року. Реалізували лише цьогоріч.

Через «Порубне – Сірет» пролягає дорога до європейських портів і він важливий для українських експортерів, бо для вантажного транспорту немає альтернативи проїзду з України до Румунії, пояснюють в уряді. Інші пункти пропуску на українсько-румунській ділянці кордону не призначені для проїзду вантажівок.