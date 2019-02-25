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25 Лютий 2019, Київ 19:00
Новини | Події

ДПСУ: пункти пропуску на Донбасі переходять на весняний графік з 1 березня

Пункт пропуску «Майорське» на Донбасі

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Контрольні пункти в’їзду та виїзду на лінії розмежування в зоні бойових дій на Донбасі з 1 березня перейдуть на весняний графік роботи, повідомляє сайт Державної прикордонної служби України.

З цієї дати контрольно-перевірочні заходи та пропуск людей і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30.

У зв’язку з цим командування операції Об’єднаних сил звертається до громадян із проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Упродовж зими пункти пропуску на Донбасі працюють з 08:00 до 17:00

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