ТКГ: сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування КПВВ «Щастя» та «Золоте»

Сторони в Тристоронній контактній групі підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте», повідомила Українська делегація в ТКГ.

Координатор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш підтвердив свою готовність відвідати ці два КПВВ для об’єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.

Україна збудувала КПВВ «Золоте» на Луганщині в березні 2016 року. Його кілька разів безуспішно намагалися відкрити. У 2017 році бойовики контрольованого Росією угруповання «ЛНР» висунули вимогу відкрити «Золоте» одночасно з КПВВ «Щастя». Наприкінці 2020 року Україна збудувала цей контрольний пункт, але угруповання «ЛНР» пропуск не відкриває, висуваючи нові вимоги.