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Із найнебезпечнішої частини Краматорська влада оголосила обов’язкову евакуацію дітей

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Наслідки російського удару по Краматорську, 4 серпня 2026 року
Наслідки російського удару по Краматорську, 4 серпня 2026 року

У Донецькій області влада оголосила обов’язкову евакуацію дітей разом з батьками найбільш небезпечних районів Краматорська, а також селищ Красноторка й Біленьке, які адміністративно також належать до Краматорської міськради. Про це голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив 5 серпня у фейсбуці.

«Підписав наказ про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей із окремих територій Краматорської громади», – зазначив Філашкін.

За його словами, йдеться про 525 дітей із 424 родин.

Дітей евакуюватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.

«Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Прошу батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп», – зауважив очільник Донеччини.

4 серпня російські військові скинули дві авібомби по центральній частині Краматорська, унаслідок чого одна людина загинула, 27 постраждали.

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    Антон Шульга

    Працюю на Радіо Свобода з квітня 2010 року. Редактор та ведучий ранкових новин

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