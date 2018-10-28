Військові попередили мешканців Краматорська, як їм поводитися наступного тижня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, попередили мешканців міста Краматорська на Донеччині, як вони мають поводитися 31 жовтня і 1 листопада.

Як повідомили військові, тими днями в місті будуть проводитися превентивні заходи для протидії терористичним і диверсійним загрозам.

«Командування Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо. У разі необхідності пересування в інші райони міста, з метою уникнення непорозумінь, просимо обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання і т. і.)… Просимо не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки», – мовиться в повідомленні.

Військові також запевнили, що ситуація з антитерористичною загрозою перебуває під контролем, і закликали в разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків негайно повідомляти чергові служби – головний відділ у Краматорську ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (тел.: 06264-3-03-33) і Краматорський міський відділ ГУ НПУ в Донецькій області (тел.: 102; 06264-7-02-47).

«Усі дії відбуваються в рамках чинного законодавства та санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генералом-лейтенантом Сергієм Наєвим», – додали у прес-центрі.

На час окупації Донецька Краматорськ став місцем розташування переважної частини обласних органів влади Донецької області.