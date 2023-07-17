СБУ затримала інформатора, який «звітував» перед ФСБ про наслідки удару РФ по кафе у Краматорську

Служба безпеки повідомила про затримання «інформатора ФСБ», який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару РФ по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

«Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто. Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок вогневого ураження. Також агресор намагався отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України. Встановлено, що крім вказаного факту інформатор фсб приховано відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних ударів по регіону. Служба безпеки викрила і затримала зловмисника під час виконання ним нового ворожого завдання у Краматорську», – повідомили в СБУ.

За даними слідства, інформатором виявився місцевий житель, якого спецслужба РФ залучила до співпраці навесні цього року.

СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою.

27 червня російські війська завдали два ракетних удари по центру Краматорська і приватному сектору Біленького поблизу міста, спричинивши численні жертви серед цивільних і руйнування. Серед 13 загиблих – троє дітей, ще близько 60 людей зазнали поранень.