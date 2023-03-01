У країнах Балтії до згорілих російських танків приносили квіти, це викликало суперечки – ЗМІ

Знищені російські танки, захоплені українськими військами минулого року, виставили на огляд у столицях балтійських країн, куди естонці, латвійці та литовці приїжджають, щоб подивитися на них і зробити фото.

Як повідомляє агентство АР, серед тих, хто приходить до танків, також є представники значної етнічної російської меншини в цих країнах, деякі з яких поклали квіти та запалили свічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих російських солдатів і висловити підтримку Москві.

Такі російські жести підтримки провокували деякі суперечки та принаймні один кулачний бій у Вільнюсі.

За даними видання Delfi, 26 лютого у Вільнюсі біля танка стався інцидент – чоловік поклав на танк червоні гвоздики, а інший чоловік забрав їх та розтоптав. Після цього чоловік, який поклав квіти, вдарив кулаком в обличчя іншого чоловіка. Поліція затримала ініціатора бійки.