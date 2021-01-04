Велика Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України

Велика Британія очолила групу послів країн «Групи семи» з підтримки України.

«Велика Британія як головуюча у G7 пишається, що цьогоріч очолить Групу послів країн «Великої сімки» з підтримки України. Величезна подяка за відмінне головування в цій групі в 2020 році», – повідомила «Група семи» у твітері.

Там «з нетерпінням чекають на чудовий 2021 рік у тісній співпраці з нашими партнерами для підтримки України у проведенні реформ на благо всіх українців».

До переліку країн «Групи семи» входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада.