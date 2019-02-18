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18 Лютий 2019, Київ 18:01
Новини | Міжнародні

Кремль стежить за ситуацією із затриманням американського інвестора Калві – Пєсков

Майел калві за ґратами в Москві, 18 лютого 2019 року

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Кремль стежить за ситуацією із затриманням відомого американського менеджера інвестиційних фондів Майкла Калві, якого звинувачують у масштабному шахрайстві. Про це 18 лютого в Москві заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, арешт керівника інвестиційної компанії Baring Vostok не пов’язаний із погіршенням російсько-американських відносин.

«Стан відносин Росії з іншими країнами не має жодного впливу на підприємницьку діяльність іноземних інвесторів», – сказав Пєсков, додавши, що Росія завжди була зацікавлена у створенні «комфортних умов для іноземних інвестицій». Речник Путіна додав, що в Росії Калві відомий як «твердий і серйозний інвестор у нашу економіку», який «завжди підтримував ідею привабливості російського ринку».

Майкл Калві
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Пєсков також відзначив, що президент Росії Володимир Путін багато разів зустрічався з Калві на бізнес-форумах та інших заходах, але затримання бізнесмена є поза межами компетенції Путіна.

16 лютого суд у Москві ухвалив тримати Калві під вартою до 13 квітня.

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