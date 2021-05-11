Помер художній керівник театру «Романс» Ігор Крикунов

У віці 67 років помер художній керівник циганського театру «Романс», актор і режисер Ігор Крикунов. Про це повідомили у фейсбуці кілька українських акторів та співаків.

«Сьогодні не стало засновника та багаторічного керівника музично-драматичного циганського театру «Романс» Ігоря Миколайовича Крикунова», – написала у фейсбуці радниця мера Києва з питань культури Діана Попова, вказавши, що причиною смерті став COVID-19.

Ігор Крикунов – народний артист України. Засновник і багаторічний художній керівник циганського театру «Романс», заснованого в 1994 році. Однією з найвідоміших у кіно була його роль Василя у фільмі «Циганка Аза» (1987) режисера Георгія Кохана.

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