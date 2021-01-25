Підконтрольний Кремлю суд відмовився зупиняти справу проти цивільного журналіста Кадирова – адвокат

Підконтрольний Кремлю Нижньогірський районний суд Криму відхилив клопотання захисту цивільного журналіста Айдера Кадирова про припинення кримінальної справи проти нього, повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Еміль Курбедінов.

За його словами, основою для порушення кримінальної справи проти Кадирова є сторінка в соціальній мережі «ВКонтакте», через яку якась особа розсилала жителям Криму повідомлення.

«Ось із однієї сторінки «Вконтакте», я вважаю, що це фейкова сторінка, у них «народилося» відразу п’ять кримінальних справ», – повідомив Курбедінов.

Адвокат повідомив, що всі клопотання захисту мають розглянути на найближчих засіданнях.

Айдера Кадирова, зокрема, звинувачують за статтею про «неповідомлення про злочин».

31 серпня 2020 року з’явилася інформація про те, що російські силовики проводять обшуки в будинках чотирьох кримських татар у кількох районах окупованого Росією Криму. У Айдера Кадирова обшук все ж не проводився, але, як повідомила дружина активіста, в чоловіка забрали український паспорт і відвезли до Сімферополя на допит.

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Кримськотатарських активістів 31 серпня відпустили під підписку про невиїзд.

Проти активістів порушили кримінальну справу за статтею «про неінформування» (205.6 КК Росії). У ФСБ заявили, що в 2015 році в соцмережі «Вконтакте» затримані буцімто листувалися з Уміджоном Дадажоновим, який, за даними російських силовиків, брав участь у діяльності угруповання «Ісламська держава». Чотирьох кримчан звинувачують у тому, що вони не повідомили про це в правоохоронні органи.

Прокуратура і поліція АР Крим почали кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків в будинках кримськотатарських активістів. У Представництві президента України в АР Крим засудили обшуки російських силовиків у будинках кримських татар.

У МЗС України висловили протест, а також заявили, що від Росії чекають виконання резолюцій ООН і звільнення затриманих кримських татар.