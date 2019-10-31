У Криму продовжено арешт 4 фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 31 жовтня продовжив арешт до 5 лютого 2020 року фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ленуру Халілову, Руслану Нагаєву, Руслану Месутову і Ельдару Кантимирову. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Айдер Азаматов.

За словами адвоката, суд розглянув клопотання слідства про продовження запобіжного заходу фігурантам справи. Судове засідання було закритим. Суддя виніс про це ухвалу.

«Ми заявляли клопотання про відкриття процесу, але суд відхилив його. Після цього суд відхилив клопотання про відкрите оголошення рішення суду і закрив засідання навіть в оголошенні. Ми клопотали про зміну запобіжного заходу на м'якшу, але суд наші доводи не взяв до уваги і продовжив арешт нашим підзахисним до 5 лютого. Варто зазначити, що коли Руслан Месутов у ході судового засідання почав говорити про застосування в Криму норм міжнародного права і про застосування четвертої Женевської конвенції, суддя його зупинив і сказав, що це висловлювання правоохоронними органами може бути розцінено як спрямоване на підрив державного ладу Росії», – розповів адвокат.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 24 жовтня залишив під арештом фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» до 5 листопада.

Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».