Суд у Росії забороняє зйомку засідань активістам «Кримської солідарності» – правозахисниця

У російському Ростові-на-Дону суддя Південного окружного військового суду забороняє зйомку відкритих засідань у бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» громадським журналістам «Кримської солідарності», повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії правозахисниця Лутфіє Зудієва.

За її словами, суддя зачитав постанову про заборону на початку судового засідання, пославшись на те, що це рішення голови суду. Правозахисниця уточнила, що це вже третій випадок, коли забороняється зйомка не тільки судового процесу, а й зйомка в перервах судового засідання.

Крім того, повідомила Зудієва, заборонили зйомку і кореспондентові «Грани.Ру».

«Я зараз не беруся називати справжні причини таких дій, ми з’ясовуємо ситуацію, але хронологічно все почалося після того, як журналісти в перерві записали відеозвернення координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва до імамів і кримському муфтіяту, які виступають з боку обвинувачення, і закликав їх перестати бути спільником у цьому злочині проти свого народу. А активіст Сейран Салієв заспівав пісню «Бахчисарай аралик’лари». Після цього суддя став усно забороняти фото і відеофіксацію журналістам навіть у перервах, перед початком, наприкінці засідання», – розповіла правозахисниця.

Зудієва зазначила, що попри нібито «відкритий» процес, «журналістам жодного разу не дозволили знімати його від початку і до кінця».

«Я також пов’язую це з тим, що в другій бахчисарайській групі всі фігуранти виступають із різкими і безапеляційними словами на адресу звинувачень проти них. Вони всі дуже яскраві спікери, ґрунтовно готуються до судових процесів і захищатимуть своє ім’я в суді, спростовують усі ці безглузді звинувачення в тероризмі», – зазначила Зудієва.

Вона вважає, що «це чергове порушення всіх міжнародних норм».

Публічних коментарів представників суду з приводу заяв правозахисниці немає.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справа Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».