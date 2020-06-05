Фігурантові бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» у російському СІЗО двічі знадобився лікар

Під час судового засідання із розгляду апеляційної скарги на продовження арешту в Апеляційному військовому суді міста Власіха у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» фігурантові Марлену Асанову двічі знадобилася медична допомога через різкий стрибок тиску, повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Еміль Курбедінов.

«Марлену Асанову викликали фельдшера, у нього діагностували різке підвищення тиску», – розповів Курбедінов.

Він зазначив, що восьмеро осіб розмістились на трьох квадратних метрах площі у слідчому ізоляторі №1 Ростова-на-Дону, звідки і влаштували відеоконференцзв’язок з судом Власіхи.

«Нашим підзахисним довелося викликати фельдшера для того, щоб їм надали медичну допомогу, через неможливість перебувати в умовах таких тортур», – повідомив Курбедінов.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’​яев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму були затримані координатор «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв і житель села Долинне Бахчисарайського району Едем Смаїлов. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справі Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.