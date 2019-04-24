Кримськотатарського бізнесмена Ресуля Веліляєва звільнили з СІЗО в Москві

Кримськотатарського бізнесмена Ресуля Веліляєва звільнили з московського СІЗО «Лефортово» під підписку про невиїзд, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.

«З чим це пов’язано, ми ще дізнаємося, але достовірно відомо, що Ресуля відпустили з Лефортовського СІЗО. Припускаю, що, швидше за все, це підписка про невиїзд, тобто він перебуватиме в Москві, поки триватиме слідство і суд», – сказав Джелял.

Підприємців Ресуля Веліляєва і директора його компанії «КримОпт» Алі Барієва затримали 26 квітня 2018 року, коли в Білогірську російські силовики провели обшуки в магазинах кримської торговельної мережі «Гузель» і фірми «КримОпт», що належать Веліляєву.

Пізніше Веліляєва заарештували і помістили в московський СІЗО «Лефортово». Проти нього порушили справу в Криму за ст. 238 Кримінального кодексу Росії ( «Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки»).

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».