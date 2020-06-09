Слідство у справі про держзраду трьох ексдепутатів з Криму завершене – прокуратура

Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з управлінням СБУ в АРК закінчила спеціальне досудове розслідування щодо трьох колишніх депутатів Севастопольської міської ради за статтею про державну зраду.

«Слідством встановлено, що в 2014 році депутати Севастопольської міської ради VI скликання ухвалили низку незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким Росія намагалася легітимізувати окупацію території АР Крим та міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації», – йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

У відомстві заявили, що цими діями депутати завдали шкоди суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності України.

За даними Прокуратури АРК, наразі захисники підозрюваних знайомляться з матеріалами кримінального провадження, опісля обвинувальні акти будуть скеровані до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від дванадцяти до п’ятнадцяти років. У відомстві не повідомляють імена і прізвища ексдепутатів.

Всього Прокуратура АРК направила до суду 68 обвинувальних актів щодо депутатів Верховної Ради АР Крим і 33 щодо депутатів Севастопольської міської ради, які сприяли анексії півострова.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».