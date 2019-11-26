Сторона захисту Дудки і Бессарабова припускає, що вони відбуватимуть покарання не в Криму

Засуджених російським судом у «справі «українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, які зараз перебувають у Сімферопольському СІЗО, найімовірніше, етапують у сусідню Росію, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Оксана Железняк.

«Я так думаю, що вони відбуватимуть покарання у Росії. У них колонія суворого режиму і у цій категорії злочинів є перелік колоній, куди відправляються люди для відбуття покарань. Малоймовірно, що вони залишаться в Криму для відбуття покарання. Усе можливо, але це малоймовірно», – сказала Железняк.

Водночас син Дудки Ілля Каверник заявив, що батька та Олексія Бессарабова вивезли з Сімферопольського СІЗО в російський Краснодар.

«Нещодавно їх етапували в Краснодар для подальшого відбування в колонію. У яку саме – невідомо. Вивезли їх в неділю-понеділок», – сказав Каверник.

23 жовтня засуджених російським судом у «справі «українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО «Матроська тиша» в Москві в невідомому напрямку. Пізніше вони «знайшлися» в Сімферопольському СІЗО.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

У квітні цього року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці – у розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову – у розмірі 300 тисяч рублів.

Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.