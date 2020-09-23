Окупаційна влада Криму назвала енергетичну блокаду півострова «спецоперацією Порошенка»

Спікер підконтрольного Кремлю «парламенту» Криму Володимир Константинов заявив, що припинення поставок електроенергії на півострів з материкової частини України після анексії – це «спецоперація» Петра Порошенка, який на той момент був президентом України. Про це Константинов сказав на засіданні кримського парламенту 23 вересня, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Ви знаєте, яким способом були підірвані лінії електропередач, за вказівкою Порошенка, ні для кого це не секрет в Україні, це його спецоперація, метою якої було поставити на коліна Крим, але ми на коліна не встали», – заявив він.
У ніч на 22 листопада 2015 року в районі херсонського селища Чаплинка сталися вибухи. У штабі громадянської акції з блокади Криму тоді повідомили, що «лінія електропередач, яка поставляла електрику в Крим, впала і не підлягає відновленню».
Тоді ж у Криму сталося відключення електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України. У Криму повідомили про запровадження режиму надзвичайної ситуації. Виникли проблеми з мобільним зв’язком, комунікаціями, водопостачанням, на заправках утворилися черги за паливом.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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