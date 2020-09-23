Окупаційна влада Криму назвала енергетичну блокаду півострова «спецоперацією Порошенка»

Спікер підконтрольного Кремлю «парламенту» Криму Володимир Константинов заявив, що припинення поставок електроенергії на півострів з материкової частини України після анексії – це «спецоперація» Петра Порошенка, який на той момент був президентом України. Про це Константинов сказав на засіданні кримського парламенту 23 вересня, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ви знаєте, яким способом були підірвані лінії електропередач, за вказівкою Порошенка, ні для кого це не секрет в Україні, це його спецоперація, метою якої було поставити на коліна Крим, але ми на коліна не встали», – заявив він.

У ніч на 22 листопада 2015 року в районі херсонського селища Чаплинка сталися вибухи. У штабі громадянської акції з блокади Криму тоді повідомили, що «лінія електропередач, яка поставляла електрику в Крим, впала і не підлягає відновленню».

Тоді ж у Криму сталося відключення електроенергії, що надходить на територію півострова з материкової частини України. У Криму повідомили про запровадження режиму надзвичайної ситуації. Виникли проблеми з мобільним зв’язком, комунікаціями, водопостачанням, на заправках утворилися черги за паливом.