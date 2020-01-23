Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» вивезуть із СІЗО Сімферополя на медобстеження – адвокат

Фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова упродовж найближчих днів мають вивезти на медобстеження, розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Гафарова Ріфат Яхін. За словами адвоката, керівництво СІЗО Сімферополя оформило відповідний документ.

«Сьогодні безпосередньо під час судового засідання з розгляду мого позову, саме про бездіяльність СІЗО щодо мого підзахисного, представнику СІЗО, який був присутній на засіданні, за допомогою якихось месенджерів, WhatsApp, напевно, прийшов документ щодо направлення Джеміля Гафарова на медобстеження на наявність захворювань, що перешкоджають утриманню під вартою, з підписом начальника СІЗО Бережного, датоване сьогоднішнім числом. Тепер, з завтрашнього дня, впродовж трьох днів вони зобов’язані вивезти Гафарова на медобстеження, і до 31 січня дати нам висновок про його стан», – повідомив адвокат.

Він зазначив, що з часу подачі заяви минуло майже три місяці.

«Я подав заяву про направлення Гафарова на медобстеження 5 листопада 2019 року, відповідно, наступного дня вони повинні були розглянути і видати документ, проте ми бачимо, що пройшло вже майже три місяці, і цей документ з’явився сьогодні, коли вже розглядається адміністративний позов до СІЗО», – заявив Яхін.

У Криму 16 січня на закритому засіданні підконтрольний Кремлю суд залишив під арештом фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова.

Раніше сторона захисту повідомляла, що Гафаров з 25 жовтня 2019 року не отримує необхідних медикаментів в СІЗО Сімферополя.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 11 листопада 2019 року повідомляла про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів з анексованого Криму, серед яких згадувала і про Джеміля Гафарова.

Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і проблеми з серцем.