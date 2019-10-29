ФСБ Росії заявила про затримання українця на адмінкордоні з анексованим Кримом

Прикордонники російської ФСБ в анексованому Криму повідомили 29 жовтня про затримання громадянина України, який їхав на півострів із боєприпасами.

«В автомобільному пункті пропуску «Перекоп» при огляді транспортного засобу, який прибув з Херсонської області під кермуванням громадянина України 1960 року народження, в одній з сумок співробітники управління виявили кілька світлошумових патронів калібру 9 мм», – йдеться в повідомленні пресслужби ФСБ.

У російському відомстві стверджують, що чоловік не зміг пояснити, чому везе боєприпаси.

Повідомляється, що набої вилучили, стосовно власника вирішується питання «про обрання міри адміністративного впливу».

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».