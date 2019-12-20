ФСБ не пустила громадянина України в Крим на похорон батька і заборонила в’їзд до 2054 року

ФСБ Росії 19 грудня не пустила на анексований Кримський півострів громадянина України, який їхав на похорон батька, повідомляє на сторінці в​ Facebook Кримська правозахисна група.

«Співробітники прикордонної служби ФСБ 19 грудня 2019 року на одному з пунктів пропуску при в'їзді в Крим вручили громадянину України, який їхав до Криму на похорон батька, документ, в якому сказано, що йому до 1 лютого 2054 року заборонено в’їжджати на територію Росії, в тому числі в окупований Росією Крим», – йдеться в повідомленні.

Документ, вручений громадянину України на в’їзді в Крим – у розпорядженні Кримської правозахисної групи.

Як зазначають правозахисники, дії представників російської влади Криму порушують статтю 2 протоколу №4 («Свобода пересування») міжнародної Конвенції про захист прав людини і основних свобод, а також статті 8 самої Конвенції – «Право на повагу до приватного і сімейного життя».

Наразі відсутня реакція на цю інформацію відповідних відомств України, анексованого Росією Криму, а також громадянина України.