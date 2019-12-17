Фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» видають запліснявілі продукти – адвокат

Фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» видають запліснявілі продукти і сухпайок зі свининою, яку вони не вживають з релігійних міркувань, розповіла проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат одного з фігурантів Сервера Мустафаєва Ліля Гемеджі.

«Сухпайки продовжують видавати ті ж, це все ті ж запліснявілі продукти, галетні печива, чай, овочева ікра і паштет зі свинячими шкірками. Сьогодні в перерві на обід мій підзахисний Сервер Мустафаєв пив чай, печива він не їв, тому що воно з цвіллю, а ікру він не їв, тому що йому її не видали, вона в жерстяній банці, і її видають за повернення в СІЗО. Не можу точно сказати у скільки їх із СІЗО вивезли, але, з огляду на те, що в суді вони були о 10:00, думаю, що вони виїхали не пізніш 8:00, тому що вони проходять всі процедури, оформлення», – зазначила Гемеджі.

За словами адвоката, на вечерю обвинувачені найчастіше не потрапляють, тому що засідання суду закінчуються після 18:00.

«Поки їх довезуть до СІЗО, поки вони пройдуть всі етапи огляду, повернуться до камери – це вже станеться після вечері. Сьогодні фігуранти заявили клопотання про те, що таким чином до них нелюдяно ставляться, і, по суті, це тортури. Протягом двох днів вони нормально не харчуються. Суддя на це ніяк не відреагував», – розповіла Ліля Гемеджі.

Раніше адвокат Назім Шеихмамбетов повідомляв, що фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», які є мусульманами, на час участі в судовому засіданні продовжували видавати сухпайки зі свининою.

Наприкінці листопада повідомлялося, що фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» в СІЗО №1 російського Ростова-на-Дону видали сухпайок з цвіллю і свининою.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».