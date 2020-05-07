Суд щодо фігурантів білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» перенесли – адвокат

Південний окружний військовий суд e російському Ростові-на-Дону переніс сьогоднішнє засідання щодо трьох фігурантів Білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» на 22 травня. Це засідання мало бути першим по суті. Про це громадській організації «Кримська солідарність» повідомила адвокат Сафіє Шабанова.

«Через епідеміологічну ситуацію навколо пандемії вірусу COVID-19 захисники подали клопотання про перенесення слухання, яке сьогодні було розглянуте судом та задоволене. Засідання призначене на 22 травня 2020 року о 15:00», – сказала вона.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив етапувати трьох фігурантів Білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» Енвера Омерова, Айдера Джеппарова і Різу Омерова з Криму до Росії. На цьому ж засіданні суд продовжив до 15 жовтня термін тримання під вартою всім трьом фігурантам справи.

Після ранкових обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано 8 осіб: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Ленура Халілова, Різу Омерова, Енвера Омерова, Айдера Джеппарова та Ескендера Сулейманова.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

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МЗС України висловило протест у зв'язку з арештами в Криму, а також закликали посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію.