Суд у Росії продовжив арешт фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону продовжив арешт фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» на три місяці. Таким чином Сейран Салієв, Марлен Асанов, Ернест Аметов, Едем Смаїлов, Сервер Мустафаєв, Мемет Білялов, Тимур Ібрагімов і Сервер Зекірьяєв залишаться в СІЗО до 13 травня .

«Прокурор послався на те, що підстав для зміни запобіжного заходу немає. Також він вказав на те, що наші підзахисні можуть впливати на свідків, переховуватися від суду, або тим чи іншим чином перешкоджати правосуддю. Це по суті формальне цитування положень КПК, однак поряд з цим закон вимагає, щоб ці положення були підтверджені реальними фактичними обставинами. Ніяких прикладів прокурор не наводить, він себе не обтяжує цим, оскільки цього достатньо для суду, щоб задовольнити його клопотання», – розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Назім Шейхмамбетов.

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненої в Росії і включеному нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».