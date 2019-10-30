В Криму українською мовою навчаються 250 дітей, кримськотатарською – 6 тисяч – постпред президента

В анексованому Росією Криму постійно скорочується кількість дітей, які навчаються українською та кримськотатарською мовою, наразі українською навчаються 250 дітей, а кримськотатарською – 6 тисяч. Як повідомляє «Громадське телебачення», про це повідомив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич під час «Форуму єдності» у Маріуполі.

«У Криму залишилась лише одна українська школа у Феодосії. І зараз українською навчаються лише близько 250 дітей. У інших школах українська майже завжди вивчається факультативно, історія України не вивчається з 2015-го», – повідомив представник президента у Криму.

За словами Кориневича, кримськотатарською мовою на півострові навчаються 6 тис. дітей, але і їх кількість постійно зменшується.

Він висловив пересторогу, що у майбутньому буде «покоління, яке майже нічого не знає про Україну».

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».